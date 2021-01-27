صيانة دورية لكسوة الكعبة

تابعت إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال شد حزام ثوب الكعبة المشرفة وصيانته، ليحتفظ برونقه، بالإضافة إلى تثبيت أطرافه.

وأوضح مدير الإدارة، فهد بن حضيض الجابري، أن هذا العمل من ضمن الأعمال الدورية القائمة عليها وحدة العناية بكسوة الكعبة المشرفة، ويتم وفق برنامج ثابت للعمل به من خلال إجراء عملية صيانة وتنظيف شامل لثوب الكعبة المشرفة على مدي العام.

وقال «الجابري» إنه، وفقا للخطة التشغيلية والفنية للإدارة، يتم تفقد ثوب الكعبة المشرفة بشكل يومي، وإجراء صيانة دورية من خلال فريق عمل سعودي مختص، تصل خبرات بعض أعضائه إلى 26 عاما، لافتا إلى أن الفريق المعني بالمهمة يتفقد جميع أجزاء الثوب والحلقات المثبتة له.

وأفاد مدير إدارة صيانة الكسوة بأن فريق العمل من المختصين والفنيين في المجمع نظم العمل ورتب أولوياته حسب الخطة المعتمدة، وذلك بشد الثوب على الحلق والحبل، خاصة بعد نزول الأمطار، لأن الثوب يحتاج إلى شد وصيانة ونظافة بعده، مع إجراء صيانة لإطار الحجر الأسود والركن اليماني. وأشار إلى أن جميع أعضاء الفريق الفني حريصون على تحري أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي، لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية بالمملكة، لمكافحة انتشار فيروس «كورونا».

وأكد «الجابري» أن الرئاسة تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ صيانة كسوة الكعبة المشرفة.