نزاهة: البنك المركزي وضع معايير دقيقة لكشف التحويلات المشبوهة

صرح المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أحمد الحسين، أن البنك المركزي السعودي وضع ضوابط وسياسات ومعايير دقيقة لكشف التحويلات المالية المشبوهة.

وقال الحسين في تصريحه لقناة "العربية"، أنه بفضل سياسات المراجعة التي يقوم بها البنك المركزي واحترافية المختصين في هيئة مكافحة الفساد تم الكشف عن جرائم المتهمين.

وبين أن العقوبة تختلف من متهم لآخر بحسب الجرائم التي ارتكبوها، والتي تباينت ما بين الرشوة والتزوير والتستر التجاري.

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد كشفت عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر تجاوزت 11.5 مليار ريال وتحويلها للخارج.