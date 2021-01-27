نزاهة: البنك المركزي وضع معايير دقيقة لكشف التحويلات المشبوهة

وقال الحسين في تصريحه لقناة "العربية"، أنه بفضل سياسات المراجعة التي يقوم بها البنك المركزي واحترافية المختصين في هيئة مكافحة الفساد تم الكشف عن جرائم المتهمين.
وبين أن العقوبة تختلف من متهم لآخر بحسب الجرائم التي ارتكبوها، والتي تباينت ما بين الرشوة والتزوير والتستر التجاري.
وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد كشفت عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر تجاوزت 11.5 مليار ريال وتحويلها للخارج.
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