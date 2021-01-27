السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لوكسمبورغ 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

سجلت لوكسمبورغ 237 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس لتبلغ 50089 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 571 حالةً.

// انتهى //

21:53ت م

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لوكسمبورغ 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واسسجلت لوكسمبورغ 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس لتبلغ 50089 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 571 حالةً.// انتهى //21:53ت م0181

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