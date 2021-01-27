السعودية اليوم / المغرب تسجل 890 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 14 جمادى الآخرة1442 ه الموافق 27 يناير 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 890 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة المغربية اليوم، إلى بلوغ إجمالي الإصابات بالفيروس 468383 إصابةً، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 8207 حالةً.

// انتهى //

21:27ت م

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الرباط 14 جمادى الآخرة1442 ه الموافق 27 يناير 2020 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 890 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 20 حالة وفاة.وأشارت الصحة المغربية اليوم، إلى بلوغ إجمالي الإصابات بالفيروس 468383 إصابةً، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 8207 حالةً.// انتهى //21:27ت م0173

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