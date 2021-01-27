

عمّان 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، ارتفاع عدد الحالات المصابة بالسلالة الجديدة المتحورة بفيروس

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، إن السلالة الجديدة لم تسبب تغير أو زيادة في شدة المرض، مشيرًا إلى أن التحورات الجديدة لفيروس كورونا ليست شديدة الأعراض حسب الدراسات.

وأضاف الوزير الأردني، أن المؤشرات تشير إلى تحسن مستمر في الوضع الوبائي داخل البلاد، إذ تشهد عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد انخفاضاً مستمراً للأسبوع التاسع على التوالي.

// انتهى //

21:19ت م

0170



عمّان 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، ارتفاع عدد الحالات المصابة بالسلالة الجديدة المتحورة بفيروس كورونا إلى 160 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، إن السلالة الجديدة لم تسبب تغير أو زيادة في شدة المرض، مشيرًا إلى أن التحورات الجديدة لفيروس كورونا ليست شديدة الأعراض حسب الدراسات.وأضاف الوزير الأردني، أن المؤشرات تشير إلى تحسن مستمر في الوضع الوبائي داخل البلاد، إذ تشهد عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد انخفاضاً مستمراً للأسبوع التاسع على التوالي.// انتهى //21:19ت م0170

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المتحور في الأردن إلى 160 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.