السعودية اليوم / المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط يدعو إلى ضمان الوصول العادل للقاحات فيروس كوفيد-19



الأمم المتحدة 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

دعا المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، إلى ضمان الوصول العادل والمنصف للقاحات كوفيد-19 وتوزيعها على جميع بلدان المنطقة، وخاصة للفئات الضعيفة التي تعيش في ظروف إنسانية صعبة.

وشدد الدكتور المنظري في مؤتمر صحفي، على الحاجة إلى الاستعداد لعام آخر في مواجهة فيروس

وأشار إلى أنه من بين الـ 100 مليون حالة إصابة بكوفيد-19 حول العالم، خمسة ملايين في إقليم شرق المتوسط، مفيداً أن ذلك يدعو لضرورة مواصلة تعزيز الجهود الشاملة لمكافحة الأمراض من الحكومات والمجتمعات المحلية بدعم من منظمة الصحة العالمية والشركاء.

// انتهى //

21:17ت م

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الأمم المتحدة 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واسدعا المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، إلى ضمان الوصول العادل والمنصف للقاحات كوفيد-19 وتوزيعها على جميع بلدان المنطقة، وخاصة للفئات الضعيفة التي تعيش في ظروف إنسانية صعبة.وشدد الدكتور المنظري في مؤتمر صحفي، على الحاجة إلى الاستعداد لعام آخر في مواجهة فيروس كورونا ، مشيراً إلى البعد عن السيطرة على جائحة كوفيد-19 مع ارتفاع عدد الحالات في الإقليم الذي يضمّ المنطقة العربية.وأشار إلى أنه من بين الـ 100 مليون حالة إصابة بكوفيد-19 حول العالم، خمسة ملايين في إقليم شرق المتوسط، مفيداً أن ذلك يدعو لضرورة مواصلة تعزيز الجهود الشاملة لمكافحة الأمراض من الحكومات والمجتمعات المحلية بدعم من منظمة الصحة العالمية والشركاء.// انتهى //21:17ت م0169

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