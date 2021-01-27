ضبط 600 بدلة عسكرية و2500 من الأنواط والرتب بـ الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض 4 محلات تفصيل ملابس عسكرية تعمل دون تراخيص، كما ضبطت 600 بدلة لقطاعات عسكرية مختلفة و2500 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة.

جولات تفتيشية:

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية نفذتها اللجنة مساء أمس، بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

توجيهات أمير الرياض:

وجاءت هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من أمير منطقة الرياض، ونائبه، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.



