وزير المالية: الفرص الاستثمارية في السعودية هائلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، الأستاذ محمد الجدعان، أن مستهدفات رؤية 2030 واضحة، والجائحة اختبرت مدى قوة الرؤية واجتزنا ذلك بنجاح.

وأضاف الجدعان، خلال الدورة الرابعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار مساء اليوم الأربعاء: “لقد استثمرنا كثيرًا في التقنية وسهل لنا ذلك الانتقال إلى العالم الافتراضي”.

تمكين القطاع الخاص:

وأضاف وزير المالية: “نسعى لتمكين القطاع الخاص بقوة ودعم فرص عمل المواطنين”.

وتابع وزير المالية أن الفرص في المملكة هائلة، بعضها في الصناعات التقليدية وبعضها في صناعات نركز عليها الآن مثل التغير المناخي، وكذلك قطاع الطاقة المتجددة.

يذكر مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تستخدم، تقنية أستوديو الواقع الممتد XR Studio لتعزيز التواصل بين المتحدثين خلال الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تنعقد تحت عنوان “النهضة الاقتصادية الجديدة” من خلال تقنية البث المباشر من عدة دول حول العالم، وتبث حية إلى المتابعين في جميع أنحاء العالم.

ما هي تقنية XR Studio ؟

وتم تجهيز مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بـتقنية XR Studio لأول مرة، لنقل وقائع المؤتمر بصورة حية في الوقت الفعلي، ومن خلال استخدام نظام كاميرات خاص ومجموعات من التقنيات الافتراضية، تتيح المبادرة تجربة غامرة لأكثر من 150 متحدثًا يحضرون شخصيًّا في المقر الرئيس بالرياض، وكذلك من مراكز المبادرة، في نيويورك وباريس وبكين ومومباي.

وأعدت هذه التجهيزات التقنية الافتراضية خصيصًا لهذا المؤتمر، لتقدم بيئات ثلاثية الأبعاد بتكنولوجيا متقدمة للغاية تمت تهيئتها لتناسب عددًا من المحاور المختلفة خلال المؤتمر، للتعرف على المزيد عن برنامج الدورة الرابعة من المبادرة وطلب تلقي دعوة للمشاركة في الفعاليات التي تقدم نهجًا جديدًا رائدًا لتبادل الأفكار الجريئة والحلول المبتكرة.

ويأتي هذا المزج بين أسلوب التنظيم التقليدي والافتراضي لفعاليات المؤتمر من خلال المركز الرئيس في الرياض ومراكز المبادرة حول العالم، كثمرة جهود مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في تقديم طريقة جديدة لعقد المؤتمرات الكبرى التي تستهدف إحداث التأثير في العالم.

