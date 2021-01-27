شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات الفيصل: اتفاقية شراكة بين «وقف الملك عبدالعزيز» و«تراحم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وقع الأمين العام لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية لؤي بن همام طرابزوني، اتفاقية شراكة مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، التي مثلها المدير التنفيذي بمحافظة جدة وليد بن خضر الأحمدي، اليوم (الأربعاء) بمقر الوقف بجدة.

وتأتي هذه الاتفاقية تنفيذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل، مواصلة للسعي بفاعلية للإسهام في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، من خلال إبرام الشراكات الاستراتيجية التي من شأنها العمل على تحقيق الأهداف التنموية وخدمة المجتمع والتوسع في العمل الخيري.

كما أن الاتفاقية تعتبر امتدادا للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، يقوم الوقف بموجبها بتوفير جوالين المياه الصحية الصالحة للشرب شهرياً، وإيصالها إلى منازل الأسر المستفيدة والمسجلة لدى لجنة تراحم بمحافظة جدة.