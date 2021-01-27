شكرا لقرائتكم خبر إنهاء تصاريح النقل العام في مكة وتسليمها لشركة القطارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت اللجنة المرورية لمشروع النقل العام بالحافلات في مدينة مكة المكرمة نهاية الشهر الحالي لإنهاء جميع التصاريح وتسليمها لشركة قطارات مكة للنقل العام، لتسريع أعمال إنشاء البنية التحتية للمشروع.

وأقامت شركة قطارات مكة للنقل العام أمس الأول، حفلا تكريميا لأعضاء اللجنة المرورية والفرق المشاركة في أعمال مشروع النقل العام بالحافلات في المركز الحضري لأمانة العاصمة المقدسة.

وأعرب مدير عام مشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة الرئيس التنفيذي لشركة قطارات مكة للنقل العام المهندس خالد فدا، خلال الحفل عن شكره لأعضاء اللجنة على جهودهم لدعم

المشروع، فيما جرى استعراض فيلم تعريفي عن مشروع النقل العام بالحافلات.

ونيابة عن أعضاء اللجنة المرورية قدم العقيد م/ فوزي الأنصاري، إيضاحا لمنجزات اللجنة المرورية فيما يخص أعمال المشروع، أوضح خلاله نسب الإنجاز لجميع عناصر المشروع، لافتا إلى أنه بنهاية الشهر الحالي سجري إنهاء جميع التصاريح وتسليمها لشركة قطارات مكة للنقل العام لتسريع أعمال إنشاء البنية التحتية للمشروع.

ووجه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، كلمة شكر فيها جميع أعضاء اللجنة على جهودهم وتفانيهم في أداء عملهم وما عكسوه من صورة مشرفة يقتدى بها لخدمة مكة المكرمة، كما حث المكتب التنفيذي للمشروع شركة قطارات مكة للنقل العام والجهات التنفيذية والإشرافية للمشروع، على التفاني وبذل المزيد من الجهد للبدء بتشغيل شبكة نقل عام آمنة

تخدم احتياجات النقل لسكان وزوار العاصمة المقدسة.

وفي ختام الحفل سلم القويحص الدروع والشهادات التكريمية لأعضاء اللجنة المرورية والفرق المشاركة في المشروع.