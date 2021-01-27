والد الزميل يحيى مزهر في ذمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقل إلى رحمة الله تعالى والد مدير التحرير في الصحيفة يحيى مزهر الزهراني أمس.. «مكة» التي آلمها النبأ تتقدم للزميل وإخوانه وأسرته بأحر التعازي والمواساة في وفاة والدهم، وتدعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون»».

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