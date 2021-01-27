شكرا لقرائتكم خبر محمية جزر فرسان.. سياحة البر والبحر في «شتاء السعودية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختارت الهيئة السعودية للسياحة محمية جزر فرسان ضمن باقاتها المميزة في موسم (شتاء السعودية) الذي أطلقته في العاشر من ديسمبر الماضي، ويستمر حتى نهاية مارس المقبل، عبر 17 وجهة و300 باقة وتجربة سياحية، في أنحاء المملكة.

واختيرت محمية جزر فرسان؛ لما تمثله من مناخ معتدل خلال الشتاء، يعبر عن التنوع المناخي الكبير الذي تتمتع به المملكة في مناطقها المختلفة، والذي يقدمه موسم (شتاء السعودية) عبر تجاربه ووجهاته المتعددة، إضافة إلى ما تمثله زيارة محمية جزر فرسان من تجربة سياحية فريدة؛ لما تكتنزه من حياة فطرية نادرة، ومناظر خلابة، وطبيعة ساحرة، وموقع فريد، وغطاء نباتي كثيف من شجر المانجروف والسمر والبلسم والسدر والأراك والشورى والقندل، وغيرها، بما يوفر بيئة متنوعة لمختلف أنواع الطيور والحيوانات، بل والأسماك التي تمثل ثقافة قائمة بذاتها لدى سكان الجزر والمنطقة بأكملها.

كل هذا الثراء يمثل تجربة فريدة من الصعب تكرارها في مناطق أخرى بالمملكة أو العالم؛ حيث تتيح للسائح والزائر الاستمتاع بالحياة الفطرية بالمحمية، إلى جانب الكثير من الأنشطة والتجارب، مثل الغطس، والتزلج الشراعي على الأمواج، والتجديف، والسباحة في المياه الدافئة للبحر الأحمر، إضافة إلى التخييم، ورحلات السفاري، وزيارة المواقع التراثية التي تزخر بها جزر فرسان، التي تضم أيضا مجموعة فريدة من المقومات الأحيائية والثقافية، سواء المعمارية أو الأثرية أو الجمالية والسياحية؛ حيث تحتوي على أعظم تنوع أحيائي بحري وبري في كل مواقع المملكة.

كما تحتوي بعض الجزر على أكبر تجمع من ظباء الإدمي، أو الغزال الفرساني بالمملكة.

وتتميز جزيرة فرسان بموقع غرين ووادي مطر ذوي الأهمية التاريخية العريقة، منذ نشأة الحضارة العربية الجنوبية القديمة قبل نحو أربعة آلاف سنة.

جزر فرسان:

170 جزيرة مختلفة المساحات

180 نوعا من النباتات

50 نوعا من المرجان

230 نوعا من الأسماك