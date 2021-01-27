شكرا لقرائتكم خبر عربات كهربائية جديدة لخدمة ذوي الإعاقة بالمسعى والمطاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أمس الأول «العربات الجديدة» لذوي الإعاقة أثناء أداء شعائرهم في المسعى والمطاف.

وأكد السديس أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من حرص واهتمام الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتطوير الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين، بما يحقق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر، ضمن منظومة الأعمال التطويرية التي يشهدها المسجد الحرام والعمل على الاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة في جميع المجالات.

وقال «تحرص الرئاسة على تطوير منظومة الأعمال بالمسجد الحرام فيما يخدم قاصدي بيت الله الحرام، خاصة أصحاب الإعاقة وكبار السن، ومراعاة ضرورة تكثيف عمليات التعقيم وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، والتعليمات الصادرة ‏من الجهات المختصة، ومضاعفة الجهود في تقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة».

من جهة أخرى شارك السديس في أعمال تعقيم المسجد الحرام وصحن المطاف بجهاز (بايوكير موديل راد الف) الخاص بالتعقيم، والتي تنفذها الرئاسة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك في إطار تفقده للأعمال والجهود التي يجري تطبيقها للوقاية من فيروس كورونا بشكل مباشر، بحضور عدد من الوكلاء ومنسوبي الرئاسة.

وبين الرئيس العام للعاملين فضل تطهير بيت الله الحرام، مستشهدا بقوله تعالى: (وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود)، مؤكدا أن هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى، وأن الشرف كل الشرف في المشاركة في تطهير بيت الله العتيق، لا سيما أن ما يقام به من أعمال تطهير وتعقيم لصحن المطاف، والكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام؛ هي أعمال احترازية وقائية، من شأنها دفع الضر والبلاء بعد إذن الله - عز وجل - عن قاصدي البيت الحرام وزائريه.

وأشارالسديس إلى أن ذلك يأتي امتدادا للجهود التي توليها قيادة هذه البلاد المباركة للعناية بالحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما، والعمل على وقايتهم من كل ضرر، داعيا الله - عز وجل - أن يرفع عنا البلاء، وأن يجزي ولاة أمر هذه البلاد المباركة خير الجزاء على ما يقومون به من دعم للرئاسة في شتى المجالات، ولا سيما في مجال الوقاية والاحتراز.

إلى ذلك أشرفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على أعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة المشرفة وتثبيت أطرافه.

ويأتي ذلك ضمن الأعمال الدورية التي تباشرها وحدة العناية بكسوة الكعبة المشرفة وفق برنامج ثابت للعمل به من خلال إجراء عملية صيانة وتنظيف شامل لثوب الكعبة المشرفة على مدار العام.

وحسب الخطة التشغيلية يتفقد فريق العمل الفني من الكوادر السعودية المتخصصة بثوب الكعبة المشرفة بشكل يومي، حيث أعمال الصيانة اللازمة والدورية التي تشمل إطار الحجر الأسود والركن اليماني.

ويتحرى أعضاء الفريق الفني أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي مع التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

العربات الكهربائية تتميز بـ