شكرا لقرائتكم خبر إنذار 7 منشآت لبيع القهوة والعسل والشاي بنجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنذرت لجنة التوطين بمنطقة نجران أمس 7 منشآت لبيع القهوة والعسل والشاي خلال جولات ميدانية على محلات بيع القهوة والعسل والشاي بالمنطقة، لمتابعة قرارات التوطين.

وأوضحت اللجنة أنه جرى زيارة 60 محلا، بلغ عدد الموظفين السعوديين 80 موظفا، منهم 4 موظفات سعوديات، فيما بلغ عدد الوافدين 74 وافدا، إضافة إلى حصر 9 فرص وظيفية يجري تجهيزها لشغلها بالموظفين السعوديين، وبلغت نسبة التوطين في النشاط 52%.

وبينت اللجنة أن نشاط بيع الشاي والقهوة والعسل يشمل محلات المحامص والمكسرات والعطارة والشوكولاته، مؤكدة استمرارها في جولاتها الميدانية لمتابعة قرارات التوطين على جميع الأنشطة المستهدفة.