إنذار 7 منشآت لبيع القهوة والعسل والشاي بنجران

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وأوضحت اللجنة أنه جرى زيارة 60 محلا، بلغ عدد الموظفين السعوديين 80 موظفا، منهم 4 موظفات سعوديات، فيما بلغ عدد الوافدين 74 وافدا، إضافة إلى حصر 9 فرص وظيفية يجري تجهيزها لشغلها بالموظفين السعوديين، وبلغت نسبة التوطين في النشاط 52%.وبينت اللجنة أن نشاط بيع الشاي والقهوة والعسل يشمل محلات المحامص والمكسرات والعطارة والشوكولاته، مؤكدة استمرارها في جولاتها الميدانية لمتابعة قرارات التوطين على جميع الأنشطة المستهدفة.
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