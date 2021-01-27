شكرا لقرائتكم خبر «تكافل» تصرف إعانات لـ 272 ألف طالب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشملت إعانات الفصل الدراسي الثاني 272 ألف طالب وطالبة يدرسون في 17 ألف مدرسة حكومية بمبلغ تجاوز 136 مليون ريال.ويمثل هذا الدعم الدفعة الثانية من الإعانات المالية للعام الدراسي الحالي التي تقدمها المؤسسة لطلاب وطالبات التعليم العام المحتاجين في المملكة وبدعم سخي من الحكومة الرشيدة -حفظها الله-.
وتشمل هذه الإعانات طلاب وطالبات تكافل الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة الذين تم تحديدهم من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر «تكافل» تصرف إعانات لـ 272 ألف طالب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.