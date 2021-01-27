شكرا لقرائتكم خبر 216 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 205 حالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 216 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 367,023 حالة، من بينها 2115 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 348 حالة حرجة.

وأشارت إلى تسجيل 205 حالات تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 358,545 حالة، وبلغ عدد الوفيات 6363 حالة، بإضافة 4 حالات وفاة جديدة، فيما أجري 46,333 فحصا مخبريا جديدا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جددت التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. ‏

إجمالي الحالات 367,023

المتعافون 358,545

الحالات النشطة 2115

الحرجة 348

الوفيات 6363

الحالات الجديدة بحسب المناطق

الرياض 84

الشرقية 45

مكة المكرمة 43

نجران 9

عسير 8

المدينة المنورة 7

الحدود الشمالية 6

حائل 4

القصيم 4

تبوك 3