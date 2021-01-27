شكرا لقرائتكم خبر الصحة تدشن البرنامج الالكتروني «أسنان» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى تسهيل الحصول على الخدمات الصحية في عيادات طب الأسنان، والعمل على تقليص وقت الانتظار للحصول على الخدمة، حيث سيسهم في تقليل قوائم الانتظار لعيادات الأسنان وتوحيد فترات العلاج وربطها بنظام ترميز طبي عالمي.وبينت أن هذا المشروع سيغطي جميع مراكز ومجمعات طب الأسنان التخصصية في المملكة بمجموع 905 عيادات تخصصية، و2000 عيادة أسنان أولية، سيجري ربطها جميعا بملف الكتروني موحد.
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