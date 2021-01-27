400 شريحة بيانات لأبناء الشهداء بعسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم مكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، حزمة من البرامج والخدمات لمستفيديه خلال الفصل الدراسي الأول من العام الحالي. وبلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من خدمات المكتب 624 طالبا وطالبة، وجرى تقديم 27 خدمة في المجال التعليمي منها تسليم 112 جهاز حاسب آلي، وتسليم 400 شريحة بيانات وتقديم دورات مجانية في اختبارات القدرات والتحصيل.

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