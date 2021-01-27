التحالف الإسلامي يناقش حماية الأنظمة والشبكات من الهجمات الرقمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب أمس محاضرة بعنوان (الأمن السيبراني: التهديدات، التحديات، الحماية)، وذلك في إطار البرامج والمحاضرات التي ينفذها التحالف، وقدمها أستاذ الأمن السيبراني المشارك بجامعة الملك سعود الدكتور باسل السدحان، وذلك بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي، ورئيس مركز التميز لأمن المعلومات التابع لجامعة الملك سعود الدكتور جلال فريد المهتدي، وممثلي الدول لأعضاء المعتمدين ومنسوبي التحالف.

وأوضح السدحان في المحاضرة مفهوم مخاطر الأمن السيبراني وتحدياته وتأثيره على المنظمات والحكومات والأفراد مما يفضي إلى الإخلال بالأعمال المتعلقة بالجوانب الأمنية والمالية، من خلال التهديدات السيبرانية والهندسة الاجتماعية وصولا إلى آليات الحماية.

وأشار المغيدي إلى وجوب حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية التي تهدف عادة إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتلافها أو الابتزاز المالي للمستخدمين، منوها بمدى الاستفادة الكبيرة من هذه البرامج التي تصب في مجالات عمل التحالف (الفكري، الإعلامي، محاربة تمويل الإرهاب، العسكري) والتي من شأنها الإسهام بصورة مباشرة أو غير مباشرة في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.