التحالف الإسلامي يناقش حماية الأنظمة والشبكات من الهجمات الرقمية

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وأوضح السدحان في المحاضرة مفهوم مخاطر الأمن السيبراني وتحدياته وتأثيره على المنظمات والحكومات والأفراد مما يفضي إلى الإخلال بالأعمال المتعلقة بالجوانب الأمنية والمالية، من خلال التهديدات السيبرانية والهندسة الاجتماعية وصولا إلى آليات الحماية.وأشار المغيدي إلى وجوب حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية التي تهدف عادة إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتلافها أو الابتزاز المالي للمستخدمين، منوها بمدى الاستفادة الكبيرة من هذه البرامج التي تصب في مجالات عمل التحالف (الفكري، الإعلامي، محاربة تمويل الإرهاب، العسكري) والتي من شأنها الإسهام بصورة مباشرة أو غير مباشرة في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.
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