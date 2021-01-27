شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة وصول أول شحنة صادرات من العراق إلى ‎المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

رصد مقطع فيديو، لحظة وصول أول شحنة صادرات من العراق إلى ‎المملكة عبر منفذ جديدة عرعر، ويأتي ذلك من مبدأ التبادل التجاري بين المملكة والعراق وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ووفقا للفيديو، فإن دخول الشاحنات العراقية المحملة بالطماطم كانت بواقع 41 طنا، فيما تم إنهاء إجراءات أول إرسالية صادرات من العراق عبر هذا المنفذ.

وبحسب الفيديو، فإنه تم تنزيل هذه الشحنة في ساحة الواردات المخصصة لاستقبال البضائع تمهيدا لنقلها لأسواق المملكة.