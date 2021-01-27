شكرا لمتابعة خبر عن «العدل» تكشف خطوات توثيق ورثة متوفي ووقف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة العدل، خطوات القيام بتوثيق ورثة متوفي وتوثيق وقف من خلال خدماتها الإلكترونية عبر بوابة ناجز.

وتضمنت الخطوت" الدخول على بوبة منصة ناجز الإلكترونية، من قائمة الخدمات الإلكترونية اختر الحالات الاجتماعية، انقر على طلب جديد من الحالات الاجتماعية، اضغط على اختيار خدمة توثيق ورثة متوفي، قم بإرسال النموذج التوثيقي بعد تعبئته، استلام إشعار بصدور الوثيقة".

وأضافت العدل، أن هذه الخدمة تتيح توثيق ورثة متوفي من خلال تعبئة النموذج المخصص واكتمال الإجراءات والمصادقة على الطلب وبعد اعتماده تصدر وثيقة ورثة متوفي رسمية.

وأشارت وزارة العدل إلى أن إجراءات توثيق وقف هي تمامًا كالخطوات السالف ذكرها مع اختيار خدمة توثيق وقف بدلًا من توثيق ورثة متوفي.