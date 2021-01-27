بالفيديو.. استمرار توافد المواطنين والمقيمين على مركز تطعيم الدمام

استمر توافد المواطنين والمقيمين، اليوم الأربعاء، على مركز التطعيم؛ لتلقي لقاح كورونا المستجد في الدمام.

وقالت الإخبارية، في تقرير لها: استمرار توافد المواطنين والمقيمين على مراكز التطعيم لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح، لافتة إلى وجود 6 ملصقات ملونة يتبعها المستفيدون عند الحضور إلى المركز.

وعن أبرز المتلقيات للقاح، تحدث التقرير عن سيدة مصابة بسرطان الثدي، وقد حضرت بالأمس الثلاثاء؛ إلى المركز لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح، لافتًا إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة داخل المركز.

وأشار التقرير إلى أنه في حال تلقي شخص ما الجرعة الأولى من اللقاح ثم أصيب بالفيروس فلن يحصل على الجرعة الثانية في الموعد المقرر إلا بعد إتمام شفائه، مؤكدًا أن اللقاح لا يبطل الصيام ولا الصلاة.

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