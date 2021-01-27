الحصيني: أمطار لن تنقطع عن المملكة.. وهذه المناطق الأكثر تأثرًا

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة تؤثر على أجزاء من مناطق: «تبوك، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير»، وأجزاء من المناطق الوسطى بين حائل والقصيم والرياض وشمال الشرقية.

وأضاف الحصيني، بمداخلة لقناة «السعودية»، أن الموقع بين المدينة المنورة ومكة المكرمة ستشهد ذورة الحالة المطرية؛ لتكون الأمطار شبه غزيرة بين ينبع ورابغ، لافتًا إلى أن الأمطار لن تنقطع عن المملكة.

وتابع الباحث في الطقس، أن التوقعات تشير إلى هطول ثلوج على مرتفعات منطقة تبوك؛ وذلك لتقدم المنخفض القطبي الذي سيؤثر على بلاد الشام ويؤدي إلى هطول ثلوج على مرتفعات سوريا ولبنان.

واستكمل: سنشهد بدءًا من مساء الجمعة انخفاضًا واضحًا بدرجات الحرارة (5 إلى 9 درجات مئوية) يشمل، شمال المملكة ثم المنطقة الوسطى والرياض لتعودة الأجواء الباردة ببرودة «متوسطة القوة» وليس بالشكل القوى الذي سجلته من قبل.

واختتم «الحصيني»، أنَّ الرياح القطبية التي كانت تؤثر على المملكة خلال الأيام الماضية تتجه نواحي الشرق والشمال الشرقي بعيدًا عن المملكة مما أدى إلى عودة الدفء.

وكان المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الغد الخميس، توقع تكون سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية على أجزاء بمناطق: «الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، ومكة المكرمة»، مشيرًا إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم والشرقية.