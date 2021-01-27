«العدل» توضح خطوات توثيق ورثة متوفي ووقف

كشفت وزارة العدل، عن إجراءات وخطوات القيام بتوثيق ورثة متوفي وتوثيق وقف من خلال خدماتها الإلكترونية عبر بوابة ناجز.

وكشفت وزارة العدل، عبر دليل خدمات بوابة ناجز بموقعها الإلكتروني الرسمي، عن إمكانية المستفيدين من توثيق هذه المعاملات في 6 خطوات بسيطة.

وبينّت وزارة العدل آلية وطريقة وإجراءات توثيق ورثة متوفي وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

- الدخول على بوبة منصة ناجز الإلكترونية، وذلك عبر الضغط على الرابط التالي (من هنا).

- من قائمة الخدمات الإلكترونية اختر الحالات الاجتماعية.

- انقر على طلب جديد من الحالات الاجتماعية.

- اضغط على اختيار خدمة توثيق ورثة متوفي.

- قم بإرسال النموذج التوثيقي بعد تعبئته.

- استلام إشعار بصدور الوثيقة.

وأضافت العدل، أن هذه الخدمة تتيح توثيق ورثة متوفي من خلال تعبئة النموذج المخصص واكتمال الإجراءات والمصادقة على الطلب وبعد اعتماده تصدر وثيقة ورثة متوفي رسمية.

كما أوضحت وزارة العدل أن إجراءات توثيق وقف هي تمامًا كالخطوات السالف ذكرها مع اختيار خدمة توثيق وقف بدلًا من توثيق ورثة متوفي.

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