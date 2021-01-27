الجوازات: تحصيل المقابل المالي ورسوم استخراج رخصة العمل والإقامة على دفعات

قالت المديرية العامة للجوزات إنه سيتم تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المرتبطة برخص العمل والتي تقرر تجديدها بشكل ربع سنوي - كل (ثلاثة) أشهر - كحد أدنى، بموجب اعتماد ذلك من قبل مجلس الوزراء.

يأتي ذلك بعد جلسة مجلس الوزراء اجتماع، أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي؛ حيث اعتمد المجلس، السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي - كل (ثلاثة) أشهر - كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها.

من جانيه وجَّه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، الشكر للقيادة الرشيدة، بعد سماحها بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بوتيرة ربع سنوية.

وقال الوزير الراجحي: «أتقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، على الدعم اللامحدود الذي تحظى به سوق العمل السعودية؛ حيث وافق مجلس الوزراء على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بوتيرة ربع سنوية، وتجزئة استحصال الرسوم اللازمة حسب مدة الإقامة».

وأضاف: «ووافق مجلس الوزراء أيضًا على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي ستسهم في تنظيم وتطوير بيئة سوق العمل، ورفع كفاءتها وجاذبيتها».

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