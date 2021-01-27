ضبط 600 بدلة عسكرية و2500 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة بالرياض

أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض 4 محلات تفصيل ملابس عسكرية تعمل دون تراخيص، كما ضبطت 600 بدلة لقطاعات عسكرية مختلفة و2500 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة، مساء أمس، بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وجاءت هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من أمير منطقة الرياض وسمو نائبه؛ لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

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