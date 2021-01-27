الموارد البشرية تحدد آلية احتساب نسب التوطين حال تسجيل الموظف على منشأتين

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، آلية احتساب نسبة التوطين بالوظائف في حالة تسجيل التأمينات الاجتماعية للعامل على منشأتين.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء»، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه في حالة تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية على منشأتين؛ تكون نسبة التوطين تحتسب في المنشأة الأولى التي تمت إضافة الموظف بها.

جاء ذلك ردًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على تساؤل وردها من أحد المستفيدين قال فيه: «هل يمكن للموظف العمل والتسجيل في التأمينات واحتسابه بشكل كامل بمؤسستين بنفس الوقت مع عدم تضارب وقت العمل؟».

وتنص المادة الـ«26»، من نظام العمل على أنه على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملين فيها، «العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم»، و«ألا تقل نسبة العمال السعوديين، الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله».

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