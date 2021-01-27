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وزير الطاقة: عملنا مع أوبك ومجموعة العشرين على تخفيف آثار كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - المملكة تعمل على تحقيق رؤية 2030

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، إنَّ المملكة عملت مع شركائها في «أوبك» و«أوبك+» بالإضافة إلى دول مجموعة العشرين على نهج شامل واسع للتخفيف من آثار جائحة

وأضاف، خلال كلمته في مبادرة «مستقبل الاستثمار»: «عملنا مع شركائنا لتخفيف وطأة الموقف الذي يتطلب نهجا متعدد الأطراف بانسجام وتماسك وجهود متسقة وتعاون، مشيرا إلى أنه  على الرغم من التحديات فإن المملكة تعمل لتحقيق رؤية 2030».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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