السعودية اليوم / وزير التعليم يبحث مع سفراء تونس والمكسيك والهند مجالات التعاون المشترك في الجوانب العلمية والتعليمية



الرياض 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

استقبل معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم بمكتبه بالوزارة سفراء تونس والمكسيك والهند لدى المملكة.

واستعرض الدكتور آل الشيخ مع السفير التونسي لدى المملكة هشام الفوراتي مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وتعزيز الفرص التعليمية والشراكات العلمية.

وناقش وزير التعليم مع سفير دولة المكسيك أنيبال غوميز توليدو تفعيل اتفاقية التعاون بين وزارتي التعليم في البلدين؛ لتسهيل وتعزيز التبادل الأكاديمي والبحثي، ومناقشة المنح الدراسية التي تقدمها حكومة المكسيك للمتميزين الأجانب، ونتائج التعاون الذي تم بين سفارة المكسيك بالرياض وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وتناول الوزير آل الشيخ خلال لقائه السفير الهندي لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد؛ التعاون الثنائي في مجال التعليم، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الهند والمملكة، وآفاق الشراكة بين جامعات ومعاهد التعليم العالي، وفتح فروع للمعاهد والجامعات الهندية الرائدة في المملكة، كما تمت مناقشة الاعتماد المتبادل للشهادات العلمية والمؤهلات الدراسية، وإجراءات طلبات تصديق الشهادات العلمية، ومناقشة الأمور المتعلقة بالمدارس العالمية الهندية في المملكة.

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20:00ت م

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