السعودية اليوم / مفوضية شؤون اللاجئين تدعو إلى تعزيز جهود إنقاذ الأرواح في البحر المتوسط



الأمم المتحدة 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

شددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على ضرورة أن يفعل المجتمع الدولي المزيد لإنقاذ حياة اللاجئين الذين يخوضون رحلات خطرة باتجاه البحر المتوسط، محاولين الوصول إلى أوروبا.

وأعربت المفوضية، في بيان صحفي اليوم، عن القلق البالغ إزاء تصاعد الصراعات والنزوح في منطقة الساحل الأفريقية، والنزوح الأخير في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، وتزايد عدد الوافدين عبر البحر إلى جزر الكناري، ومصرع ما لا يقل عن 1064 شخصا في وسط وغرب البحر المتوسط خلال عام 2020 وحده.

وأفادت المفوضية، أنها تسعى لحشد حوالي 100 مليون دولار لتعزيز جهود حماية اللاجئين في الدول الأفريقية وعلى طول الطريق إلى البحر المتوسط، وتوفير بدائل آمنة لتلك الرحلات الخطرة في البحر التي تتسم بالانتهاكات والموت.

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19:55ت م

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