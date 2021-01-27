السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية: متحور كورونا البريطاني ينتشر في 70 بلدًا والمتحور الجنوب أفريقي في 31



جنيف 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

أفادت منظمة الصحة العالمية بأن عدد الدول والمناطق التي انتشر فيها متحور فيروس

وأوضحت المنظمة في عرضها الوبائي الأسبوعي أن المتحور الجنوب أفريقي الأسرع انتقالا يواصل تفشيه وبات منتشرا في 31 بلدا ومنطقة بزيادة ثماني دول, أما المتحور البرازيلي للفيروس فرصد في ست دول جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى ثماني دول, مشيرةً إلى أن هذه النتائج أولية، ولا بد من إجراء عمليات تحليل أخرى.

// انتهى //

19:54ت م

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جنيف 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واسأفادت منظمة الصحة العالمية بأن عدد الدول والمناطق التي انتشر فيها متحور فيروس كورونا البريطاني ارتفع إلى 70 في 25 يناير، أي بزيادة عشر دول منذ 12 يناير.وأوضحت المنظمة في عرضها الوبائي الأسبوعي أن المتحور الجنوب أفريقي الأسرع انتقالا يواصل تفشيه وبات منتشرا في 31 بلدا ومنطقة بزيادة ثماني دول, أما المتحور البرازيلي للفيروس فرصد في ست دول جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى ثماني دول, مشيرةً إلى أن هذه النتائج أولية، ولا بد من إجراء عمليات تحليل أخرى.// انتهى //19:54ت م0158

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