

الرياض 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم عبر الاتصال المرئي , الاجتماع الـ ( 14 ) للفريق الفني لمعادلة شهادات التعليم العالي بدول مجلس التعاون، بحضور ومشاركة ممثلين من وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس.

ونوقش خلال الاجتماع , الموقع الالكتروني الموحد للجنة رؤساء معادلة شهادات التعليم العالي بدول المجلس، والضوابط والمعايير الخاصة بالتعليم عن بعد (التعليم الالكتروني)، كما تطرق الاجتماع إلى موضوع ممارسات مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس في مجال مكافحة الشهادات الوهمية، ودراسة معادلة شهادات التعليم العالي الموحدة لمواطني دول المجلس، وآلية الاعتراف بها، والورشة الخاصة بالضوابط والمعايير الخاصة بالتعليم الالكتروني.

// انتهى //

19:29ت م

0153





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عقد الاجتماع الرابع عشر للفريق الفني لمعادلة شهادات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.