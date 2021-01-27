السعودية اليوم / الجزائر تسجل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 262 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم، إلى أنها سجلت 6 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2877 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 202 مريض، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 72538 حالةً.

// انتهى //

19:26ت م

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الجزائر 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 106359 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم، إلى أنها سجلت 6 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2877 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 202 مريض، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 72538 حالةً.// انتهى //19:26ت م0151

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