السعودية اليوم / جامعة الملك فيصل تناقش إنجازات وإستراتيجيات تهيئة بيئتها التعليمية



الأحساء 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

ناقشت جامعة الملك فيصل ممثلة باللجنة العليا للوعي الفكري، برئاسة معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي أمس، أبرز الإستراتيجيات والبرامج في تهيئة بيئة التعليم الفكرية، وتنفيذ الخطط والفعاليات المجدولة بالتعاون بين وحدة التوعية الفكرية وكليات الجامعة.

وأوضح معاليه أن اللجنة رعت خلال عملها في خمس سنوات مضت تنفيذ ٣٣٧ فعالية وطنية، والمشاركة في ١٥ مؤتمرًا ودورة فكرية و٩ معارض داخل المملكة وخارجها، وإصدار كتابين في الوعي الفكري، ١٨ مطبوعة فكرية، وإنتاج ٨ أفلام مرئية، ومراجعة الخطط الدراسية لمقررات المرحلة الجامعية والدراسات العليا من حيث المحتوى وقوائم المراجع الرئيسة والمساعدة وشرائح العرض المساعدة لأستاذ المقرر، إضافة إلى المراجعة المستمرة لمقررات المتطلب العام في الثقافة الإسلامية، وتحديثها وفق توجيهات الوزارة، وإطلاق كرسي الأمير فهد بن سلمان لدراسات الوعي الفكري، والمشاركات في تقديم عشرات البرامج الفضائية والإذاعية والصحفية.

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19:26ت م

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