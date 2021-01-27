السعودية اليوم / اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تغلق 4 محلات وتضبط 600 بدلة عسكرية و2500 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة



الرياض 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض (4) محلات تفصيل ملابس عسكرية تعمل دون تراخيص، كما ضبطت (600) بدلة لقطاعات عسكرية مختلفة و(2500) قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة مساء أمس بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وجاءت هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه , لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

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19:26ت م

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