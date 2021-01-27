السعودية اليوم / السديس يدشن الخطة التطويرية لإدارة خدمات المستفيدين



مكة المكرمة 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الخطة التطويرية لإدارة خدمات المستفيدين لعام (٢٠٢٠-٢٠٢١)

وبين معاليه أن الخطة التطويرية للإدارة ستخدم المستفيدين، وتطور آلية خدماتهم بشكل محدث ومطور.

وأضاف أن الخطة تصب في صالح المستفيدين والموظفين الذين يعملون في خدمتهم، إذ توفر الجهد والوقت، وتلبي حاجات ورغبات المستفيدين من خدمات الرئاسة والمسجد الحرام.

وتهدف الرئاسة من خلال تدشين الخطة التطويرية إلى مواكبة عصر التطور والتقانة والتحول الرقمي، وتوافق خطة الرئاسة (٢٠٢٤) المواكبة لرؤية المملكة المباركة (٢٠٣٠).

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19:13ت م

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