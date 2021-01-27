السعودية اليوم / أمانة الشرقية تناقش المواصفات الهندسية لمشاريع الطرق



الدمام 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

ناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير اليوم، مع لجنة السلامة المرورية المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها.

وأكد معاليه أن الأمانة تحرص على رصد كافة الأعمال الخاصة بالسلامة المرورية في المشاريع التي تقوم بها وتعمل على متابعتها، لرفع مستوى السلامة المرورية وخفض نسب الحوادث، بما يحقق سلامة المجتمع، إضافة إلى الالتزام بأعلى المواصفات الهندسية خلال التنفيذ، وتكثيف اللوحات التحذيرية.

وأشار إلى أن الأمانة أنهت إعادة وتطوير طريق الملك فهد بن عبد العزيز بالدمام، وتقاطع طريق الأمير نايف مع طريق الملك فهد بالدمام، وإعداد التصاميم السطحية لطريق الملك خالد بن عبد العزيز باتجاه الخبر (طريق الجزائر)، مبيناً أن الأمانة تسعى لتطوير آلية عمل إشارات بعض الشوارع للسماح بتزامنها في الوقت، لافتاً إلى أنه يجري إعداد دراسات تطوير إشارات ثلاث محاور لطريق الأمير محمد بن فهد بالدمام، وطريق الأمير فيصل بن فهد بالخبر، وطريق الأمير سلطان بن عبد العزيز بالظهران.

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19:12ت م

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