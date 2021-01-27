السعودية اليوم / الأردن تسجل 870 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 870 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 311080 حالة شفاء بعد تسجيل 1075 حالة إضافية، كما سجلت 14 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4262 حالة.

// انتهى //

18:37ت م

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عمّان 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 870 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 323111 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 311080 حالة شفاء بعد تسجيل 1075 حالة إضافية، كما سجلت 14 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4262 حالة.// انتهى //18:37ت م0139

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