المنافسة توافق على اندماج بنكي سامبا والأهلي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الأربعاء، عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين البنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية.

وتضمن بيان هيئة المنافسة الموافقة على نقل جميع أصول سامبا والتزاماتها إلى البنك الأهلي.

يذكر أن الهيئة العامة للمنافسة أعلنت، في وقت سابق، عن تغريم شركات الدريس” و”خدمات النفط المحدودة” و”التسهيلات للتسويق” 15 مليون ريال (5 ملايين لكل شركة)؛ لاتفاقها على التواطؤ في مناقصات “الأمن العام”.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنها تلقت شكوى الأمن العام بوزارة الداخلية تفيد بقيام عدد من المنشآت العاملة بقطاع الخدمات البترولية بمخالفة نظام المنافسة من خلال الاتفاق فيما بينها على التواطؤ في المنافسات الحكومية الخاصة بالأمن العام.

