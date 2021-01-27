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شكرا لقرائتكم عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة الملك خالد يرحب بالطلاب المستجدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-27
عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة الملك خالد يرحب بالطلاب المستجدين
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهد عميد كلية اللغات والترجمة في جامعة الملك خالد د. عبدالله آل ملهي صباح أمس الثلاثاء لقاء الكلية مع الطلبة المستجدين.
ورحب آل ملهي بالطلبة، كما تم تسليط الضوء خلال اللقاء على كل ما يهمهم في رحلتهم الأكاديمية، وذلك بحضور عدد من منسوبي الكلية.