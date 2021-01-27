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عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة الملك خالد يرحب بالطلاب المستجدين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-27

عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة الملك خالد يرحب بالطلاب المستجدين

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهد عميد كلية اللغات والترجمة في جامعة الملك خالد د. عبدالله آل ملهي صباح أمس الثلاثاء لقاء الكلية مع الطلبة المستجدين.

ورحب آل ملهي بالطلبة، كما تم تسليط الضوء خلال اللقاء على كل ما يهمهم في رحلتهم الأكاديمية، وذلك بحضور عدد من منسوبي الكلية.

عميد كلية اللغات والترجمة

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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