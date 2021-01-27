عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة الملك خالد يرحب بالطلاب المستجدين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهد عميد كلية اللغات والترجمة في جامعة الملك خالد د. عبدالله آل ملهي صباح أمس الثلاثاء لقاء الكلية مع الطلبة المستجدين.

ورحب آل ملهي بالطلبة، كما تم تسليط الضوء خلال اللقاء على كل ما يهمهم في رحلتهم الأكاديمية، وذلك بحضور عدد من منسوبي الكلية.



