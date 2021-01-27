الأرصاد : أمطار رعدية ورياح تحد الرؤية على 9 مناطق غدًا

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع يوم أمس تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة من يوم الأربعاء 14-06-1442 هـ / 27-01-2021 م إلى يوم السبت 17-06-1442 هـ / 30-01-2021 م. وتوقع التقرير أن تتأثر أجزاء من مناطق المملكة في مناطق الرياض والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية والقصيم والجوف وتبوك بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة.

وتوقعت الأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون، جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط في حين ستكون جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الخليج العربي.

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد أن تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، ومكة المكرمة.

وبحسب بيان الأرصاد من المحتمل أن تتعرض أجزاء من هذه المناطق إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

تقرير الأرصاد عن حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (تبوك، مكة المكرمة، المدينة المنورة) والمرتفعات الجنوبية الغربية ووسط المملكة، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة تصل إلى 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.