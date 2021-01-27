ميزة جديدة رائعة في Samsung Galaxy Watch 3 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-27

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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تعمل شركة سامسونج Samsung العملاقة على تطوير منتجاتها سواء الهواتف أو الساعات الذكية، وواحد من أفضل منتجاتها هي Samsung Galaxy Watch 3، وقد قامت بإدخال ميزة جديدة رائعة فيها، وهي متاحة الآن في 31 دولة حول العالم.

ميزة Samsung Galaxy Watch 3

قامت الشركة بتوسيع تطبيق Health Monitor مع ساعة Galaxy Watch 3 أو Galaxy Active 2 الذكية لإدخال ميزة رسم مخطط كهربائي القلب (EKG) وقراءة ضغط الدم.

وقالت سامسونج إن التطبيق حصل على علامة CE في ديسمبر، مما يعني أنه يتوافق مع اللوائح المعمول بها في أوروبا، وعلى ذلك تم إدخاله في العديد من الدول الأوروبية مثل النمسا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وسويسرا، وسيكون متاحًا أيضًا في السعودية والإمارات قريبًا.

ولكي تتمكن من قياس استخدام ميزة رسم مخطط كهربائي للقلب أو قياس ضغط الدم، فستحتاج إلى تثبيت تطبيق Samsung Health Monitor على هاتف جالاكسي وعلى Samsung Galaxy Watch 3 أو Galaxy Active 2.

وقالت الشركة إن تحديث التطبيق الذي يتيح الميزات سيتم طرحه في الرابع من فبراير.

ميزة تنافسية مع آبل

وتتنافس سامسونج مع آبل التي تمكنت من إجراء رسم القلب باستخدام ساعة Apple Watch Series 4 في عام 2018، لكنها لا تزال غير قادرة على تتبع ضغط الدم.



