الملك سلمان يأمر بترقية 27 قاضيًا بديوان المظالم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-27

متابعات الخليج 365 - واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله- أمرًا ملكيًا بترقية سبعة وعشرين قاضيًا بديوان المظالم.

صرح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مبينًا أن الأمر الملكي تضمن ترقية سبعة قضاة من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ) وترقية عشرة قضاة من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب) وترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب) وترقية خمسة قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ) وتعيين قاضيين على درجة (قاضي/ب) .

وأكد اليوسف أن هذا الأمر الملكي الكريم وما سبقه من أوامر ملكية كريمة في هذا الشأن تأتي امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – من اهتمام بمرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعمه بالكوادر القضائية؛ لتقديم المزيد من البذل ومن ثم الوصول إلى التطلعات السامية.

