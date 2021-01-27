تفاصيل وطريقة التقديم على منحة البكلاريوس من جامعة الملك سعود للطلاب الدوليين بالخطوات

تم فتح باب القبول بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للطلاب الدوليين بالمملكة العربية السعودية عن طريق المنحة الممولة بالكامل لعام 2021 للبكالوريوس في جميع التخصصات التي أعلنت عنها الجامعة للعام الدراسي المقبل 2020-2021.

وأعلنت جامعة الملك سعود عن نيتها لقبول طلبة البكالوريوس في كثير من التخصصات أبرزها تخصصات الطب والهندسة والصيدلة والعلوم الإنسانية والقانون وعلوم الحاسب الآلي وتقانة المعلومات وأيضاً التجارة والآداب وغيرها من الكليات المعروفة، وفي الرابط الذي ستجده أسفل المقال يمكنك الاطلاع بشكل كامل على جميع التخصصات المتاحة للتقديم.

تطلب الجامعة من المتقدم للمنحة بعض الوثائق المتعلقة بالدراسة في شكل صور، وتتطلب المنحة منك كل من صور شهادة الميلاد والقيد المدني بالإضافة لصور وثائق الإقامة بالمملكة العربية السعودية في حال كنت مقيماً هناك، ومن مميزات المنحة أنها تتكفل بمصاريف الطالب ومرافقه إذا كانت المتقدمة أنثى، ويجب على المتقدمة اصطحاب أحد محارمها معها “والد، أخ، والدة، زوج” ويجب تقديم صور من وثائق السفر الخاصة بالمرافق في حالة عدم وجود إقامة سارية بالمملكة.

ويجب أيضاً تقديم صور من شهادة الثانوية العامة وشهادة التفاصيل وشهادة حسن السير والسلوك تستخرج من المدرسة الثانوية، وبعد ملء الاستمارة في الرابط أدناه يمكنك الانتظار حتى تظهر النتيجة النهائية للقبول وعليه فسيتم إخطارك عن طريق إيميل إذا كنت مقبولاً في المنحة أم لا.

*ملحوظة: آخر موعد للتقديم يوم 31 يناير الساعة 12 ظهراً بتوقيت المملكة و 11 صباحاً بتوقيت القاهرة.

رابط التقديم المباشر:

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