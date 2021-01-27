التسجيل في منصة “تمكين” الضمان الاجتماعي أحد الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثيرين بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طرح منصة تمكين الضمان الاجتماعي وقامت بتحديثها مؤخرًا لتساعد المسجلين من تحديث البيانات الخاصة بهم في أي وقت، بهدف رفع نسبة حصولهم على الفرص التوظيفية والتدريبية والتأهيلي، وسنعرض خلال السطور التالية طريقة التسجيل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي (الخطوات والشروط المطلوبة).

خطوات التسجيل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي

وبالنسبة لطريقة التسجيل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي فستكون من خلال إجراء عدد من الخطوات البسيطة، حيث جاء طرحت حكومة المملكة هذه المنصة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة”20-30″، والتي تهدف إلى انعدام البطالة ببين الموطنين السعوديين بمختلف أعمارهم ودرجة تعليمهم، وجاءت خطوات التسجيل على النحو التالي:

في البداية يجب الدخول على الرابط الرسمي لمنصة تمكين الضمان الاجتماعي. بعد ذلك تقوم بالضغط على إنشاء حساب جديد، ثم تكتب البيانات مثل “الاسم، ورقم الهاتف، وعنوان المنزل، والسن، والنوع”. ثم تقوم بكتابة شهاداتك التعليمية، وخبراتك السابقة إن وجدت، وأيضأ عملك الماضي، والشهادات الخاصة بالدورات تدريبية إن وجدت. ثم تكتب عنوانك بريك الإلكتروني الذي سينشأ به الحساب، والتأكيد على صحة البيانات المدخلة. وفي النهاية تقوم بالضغط على كلمة “تسجيل” لتتمكن من التسجيل التلقائي على منصة تمكين.

شروط التسجيل في منصة تمكين الضمان الإجتماعي

أما عن الشروط والضوابط الخاصة بعملية التسجيل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي، فقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة ضوابط للاستفادة من البرنامج وهى كالتالي: