بالتفاصيل سلم رواتب موظفي المرتبة السادسة 1442 – 2021 بعد زيادة…

تقوم السعودية بالحرص على تقدير مجهود جميع الموظفين في الهيئات الحكومية الخاصة بها، فقامت بتخصيص راتب شهري لكل موظف لديها يتناسب مع درجته الوظيفية، وهذا يكون خلاف دعمها الدائم وتقديم الدورات التدريبية للموظفين.

سلم رواتب موظفي المرتبة السادسة

ينقسم سلم الرواتب الخاص بموظفين المرتبة السادسة إلى 3 أجزاء بتنوع درجات الوظيفة، حيث يقوم موظف المرتبة السادسة الحاصل على الدرجة الأولى بالحصول على مرتب 6065 ريال سعودي وهذا بالإضافة إلى البدلات و العلاوات السنوية:

كل موظفين الدرجة الأولى يحصل على علاوات تصل إلى 305 ريال، بالإضافة إلى البدلات الخاصة بالنقل التي تكون قيمتها 700 ريال سعودي. موظفين المرتبة السادسة الحاصلين على الدرجة الثانية يحصلون على راتب 6370 ريال سعودي، إضافة إلى علاوات تصل إلى 305 ريال سعودي، وأيضا بدالات النقل سنويا تكون 700 ريال سعودي. موظف المرتبة السادسة الحاصل على الدرجة السادسة يصل راتبهم إلى 7895 ريال، بالإضافة إلى علاوات تصل إلى 305 ريال وكذلك بدلات النقل السنوية تكون 700 ريال سعودي.

يستطيع جميع العاملين داخل المؤسسات و الهيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية القيام بالإطلاع على جميع الأنظمة الخاصة بالرواتب داخل الدولة عن طريق المنصة الخاصة بالبيانات الموجودة المفتوحة في هذا الرابط.

راتب المرتبة السادسة لوزارة العدل

تقوم وزارة الخدمة المدنية بتقديم الرواتب لكافة درجات الموظفين داخل وزارة العدل وهذا يكون بناء على التدرج الوظيفي، يكون أبتداء من المرتبة الأولى ونهاية عند المرتبة الخامسة عشر:

موظفي المرتبة السادسة الحاصل على الدرجة الأولى يحصلون على راتب شهري بمبلغ 6065 ريال سعودي، بالإضافة إلى العلاوات السنوية تكون 305 ريال سعودي.

موظفي المرتبة السادسة الحاصلين على الدرجة الثانية داخل وزارة العدل في المملكة يحصلون على راتب شهري قيمته 6370 ريال سعودي، بالإضافة إلى الزيادة السنوية التي تصل إلى 305 ريال سعودي.

موظف المرتبة السادسة الحاصل على الدرجة الثالثة يكون قيمة مرتبه شهريا 6675 ريال سعودي، وهذا بجانب الزيادة السنوية التي تكون قيمتها 305 ريال سعودي.

تستطيع القيام بالإطلاع على باقي الدرجات الوظيفية وكذلك الرواتب الخاصة بهيئة وزارة العدل، عن طريق الموقع الرسمي الخاص بوزارة العدل الموجود خلال هذا الرابط.