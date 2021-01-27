السعودية | مباحثات سعودية سودانية في الرياض لبحث العلاقات الثنائية

شكرا لقرائتكم مباحثات سعودية سودانية في الرياض لبحث العلاقات الثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي في مكتبه بالرياض الأربعاء عضو المجلس السيادي الانتقالي في السودان محمد الفكي سليمان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

من واس

كما أقام وزير الخارجية مأدبة غداء تكريماً لعضو المجلس السيادي الانتقالي السوداني والوفد المرافق له.

من واس

إلى ذلك حضر اللقاء ومأدبة الغداء، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.