شكرا لمتابعة خبر عن تعليق مثير من شركة أزياء على ارتداء ولي العهد "جاكيت" من منتجاتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عقبت شركة الأزياء العالمية " فرانك ناماني "، على ارتداء ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله- " جاكيت " من منتجات الشركة في ظهوره الأخير للإعلان عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.

وأضافت الشركة العالمية:" نشكر ولي العهد ونتشرف بارتدائه أحد منتجاتها "، موضحة أن ذلك وضعهم داخل دائرة الأضواء، بعدما شهدت منتجاتهم إقبالا كبيرا عليها.

ووجهت شركة الأزياء العالمية، الشكر للزبائن الذين حرصوا على شراء المنتجات التي تحمل علامتها التجارية، بعد الإقبال الكثيف على الجاكيت بسبب ارتدائه من جانب ولي العهد.