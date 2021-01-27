شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا بترقية 27 قاضيا بديوان المظالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله- أمرًا ملكيًا بترقية سبعة وعشرين قاضيًا بديوان المظالم.صرح بذلك معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مبينًا أن الأمر الملكي تضمن ترقية سبعة قضاة من درجة (رئيس محكمةب) إلى درجة (رئيس محكمةأ) وترقية عشرة قضاة من درجة (وكيل محكمةأ) إلى درجة (رئيس محكمةب) وترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضيأ) إلى درجة (وكيل محكمةب) وترقية خمسة قضاة من درجة (قاضيب) إلى درجة (قاضيأ) وتعيين قاضيين على درجة (قاضيب) .وأكد معاليه أن هذا الأمر الملكي الكريم وما سبقه من أوامر ملكية كريمة في هذا الشأن تأتي امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - من اهتمام بمرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعمه بالكوادر القضائية؛ لتقديم المزيد من البذل ومن ثم الوصول إلى التطلعات السامية.