شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تحذيرات من التعامل مع شركات "الفوركس الوهمية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذر الإعلامي فيصل العبدالكريم، اليوم الأربعاء، مجدداً الجميع من خطورة التعامل مع شركات الفوركس الوهمية.

ونشر الإعلامي مقطع فيديو قال من خلاله أن كثير من المحتالين الذين يتصلون من خارج المملكة تحولوا الفترة الماضية بعدما فضحناهم من شركات الفوركس الوهمي إلى الادعاء أنهم من شركات حكومية تابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

وأضاف العبدالكريم " بعد اعلان استراتيجية الصندوق مؤخراً سينشطون أكثر فالحذر منهم ونبهوا من حولكم فالصندوق لايستثمر للافراد ".

وكانت وزارة التجارة، ق حذرت الجميع من مواطنين ومقيمين من خطورة التعامل مع مواقع الفوركس المشبوهة.

وقالت التجارة، ”: “الفوركس والاستثمار غير المرخص لا يخضع لمراقبة الجهات الرسمية.. احذر التعامل معهم فلا يوجد من يحميك”.